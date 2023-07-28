Аникина - Зырянова (Новопашенная) (Морозова) Мариамия Павлова
Место рождения
Дата рождения17.02.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1809
Отец: Морозов Павел Аврамов
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1829
Рождение ребёнка
12.12.1829
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Новопашенной Евфимий Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1831
Сын: Новопашенной Иоанн Евфимиев
Отец ребёнка: Новопашенной Евфимий Иванов
Бракосочетание
14.04.1833
Рождение ребёнка
18.01.1834
Сын: Аникин - Зырянов Павел Поликарпов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров
Рождение ребёнка
22.03.1835
Дочь: Матрона Поликарпова
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров
Рождение ребёнка
20.09.1836
Сын: Аникин - Зырянов Евстафий Поликарпов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров
Рождение ребёнка
08.04.1838
Сын: Аникин - Зырянов Ларион Поликарпов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров
Рождение ребёнка
10.10.1839
Дочь: Евлампия Поликарпова
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров
Смерть
Неизвестно