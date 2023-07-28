Аникина - Зырянова (Новопашенная) (Морозова) Мариамия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина - Зырянова (Новопашенная) (Морозова) Мариамия Павлова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.02.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1809

Отец: Морозов Павел Аврамов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.02.1829

Муж: Новопашенной Евфимий Иванов

Рождение ребёнка
12.12.1829

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Новопашенной Евфимий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1831

Сын: Новопашенной Иоанн Евфимиев

Отец ребёнка: Новопашенной Евфимий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.04.1833

Муж: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров

Рождение ребёнка
18.01.1834

Сын: Аникин - Зырянов Павел Поликарпов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1835

Дочь: Матрона Поликарпова

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1836

Сын: Аникин - Зырянов Евстафий Поликарпов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1838

Сын: Аникин - Зырянов Ларион Поликарпов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1839

Дочь: Евлампия Поликарпова

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно