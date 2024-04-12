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Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

20.02.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.
1809 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1801

Отец: Аникин - Зырянов Никифор Иванов

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.11.1820

Жена: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Рождение ребёнка
17.10.1822

Дочь: Ани? Поликарпова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1824

Сын: Аникин - Зырянов Козма Поликарпов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анастасия Поликарпова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Зиновия Никифорова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Рождение ребёнка
26.11.1828

Сын: Аникин - Зырянов Яков Поликарпов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1830

Дочь: Муза Поликарпова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1831

Дочь: Воинкова Анна Поликарпова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1832

Сын: Аникин - Зырянов Евграф Поликарпов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.04.1833

Жена: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Рождение ребёнка
18.01.1834

Сын: Аникин - Зырянов Павел Поликарпов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1835

Дочь: Матрона Поликарпова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1836

Сын: Аникин - Зырянов Евстафий Поликарпов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1838

Сын: Аникин - Зырянов Ларион Поликарпов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1839

Дочь: Евлампия Поликарпова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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