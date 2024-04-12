Аникин - Зырянов Поликарп Никифоров
Место рождения
Дата рождения20.02.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Аникин - Зырянов Никифор Иванов
Дочь: Ани? Поликарпова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Сын: Аникин - Зырянов Козма Поликарпов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Дочь: Анастасия Поликарпова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Дочь: Зиновия Никифорова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Сын: Аникин - Зырянов Яков Поликарпов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Дочь: Муза Поликарпова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Дочь: Воинкова Анна Поликарпова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Сын: Аникин - Зырянов Евграф Поликарпов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Сын: Аникин - Зырянов Павел Поликарпов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова
Дочь: Матрона Поликарпова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова
Сын: Аникин - Зырянов Евстафий Поликарпов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова
Сын: Аникин - Зырянов Ларион Поликарпов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова
Дочь: Евлампия Поликарпова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова