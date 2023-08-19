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Новопашенной Евфимий Иванов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

14.06.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.02.1829

Жена: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Рождение ребёнка
12.12.1829

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1831

Сын: Новопашенной Иоанн Евфимиев

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
14.06.1832
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки