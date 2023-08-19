Новопашенной Евфимий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти14.06.1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1829
Рождение ребёнка
12.12.1829
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова
Рождение ребёнка
07.01.1831
Смерть
14.06.1832
Причина смерти: от горячки