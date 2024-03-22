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Морозов Михей Павлов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.08.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1805

Отец: Морозов Павел Аврамов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.01.1828

Жена: Морозова Феодора Иванова

Рождение ребёнка
11.12.1828

Сын: Морозов Никон Михеев

Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1830

Сын: Морозов Алексей Михеев

Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1831

Дочь: Матрона Михеева

Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Морозов Исаакий Михеев

Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова

Рождение ребёнка
08.01.1834

Дочь: Домника Михеева

Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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