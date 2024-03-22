Морозов Михей Павлов
Место рождения
Дата рождения14.08.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1805
Отец: Морозов Павел Аврамов
Бракосочетание
10.01.1828
Жена: Морозова Феодора Иванова
Рождение ребёнка
11.12.1828
Сын: Морозов Никон Михеев
Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова
Рождение ребёнка
16.03.1830
Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова
Рождение ребёнка
30.03.1831
Дочь: Матрона Михеева
Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова
Рождение ребёнка
08.01.1834
Дочь: Домника Михеева
Мать ребёнка: Морозова Феодора Иванова
Смерть
Неизвестно