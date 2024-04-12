Морозова (Новопашенная) Феодора Иванова
Место рождения
Дата рождения10.09.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1803
Отец: Новопашенной Иван Иванов
Бракосочетание
10.01.1828
Муж: Морозов Михей Павлов
Рождение ребёнка
11.12.1828
Сын: Морозов Никон Михеев
Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов
Рождение ребёнка
16.03.1830
Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов
Рождение ребёнка
30.03.1831
Дочь: Матрона Михеева
Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов
Рождение ребёнка
08.01.1834
Дочь: Домника Михеева
Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов
Смерть
Неизвестно