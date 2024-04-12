Морозова (Новопашенная) Феодора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Новопашенная) Феодора Иванова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.09.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1803

Отец: Новопашенной Иван Иванов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.01.1828

Муж: Морозов Михей Павлов

Рождение ребёнка
11.12.1828

Сын: Морозов Никон Михеев

Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1830

Сын: Морозов Алексей Михеев

Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1831

Дочь: Матрона Михеева

Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Морозов Исаакий Михеев

Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов

Рождение ребёнка
08.01.1834

Дочь: Домника Михеева

Отец ребёнка: Морозов Михей Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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