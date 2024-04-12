Новопашенной Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Новопашенной Иван
Рождение ребёнка
15.09.1801
Сын: Новопашенной Трофим Иванов
Рождение ребёнка
10.09.1803
Дочь: Морозова Феодора Иванова
Рождение ребёнка
19.05.1805
Сын: Новопашенной Константин Иванов
Рождение ребёнка
19.09.1807
Дочь: Короткова Надежда Иоаннова
Рождение ребёнка
07.05.1809
Дочь: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
18.07.1810
Рождение ребёнка
22.09.1812
Дочь: Сединкина Надежда Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1815
Сын: Новопашенной Сергий Иванов
Рождение ребёнка
22.11.1817
Дочь: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно