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Новопашенной Иван Иванов

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Новопашенной Иван

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1801

Сын: Новопашенной Трофим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1803

Дочь: Морозова Феодора Иванова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1805

Сын: Новопашенной Константин Иванов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1807

Дочь: Короткова Надежда Иоаннова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1809

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1810

Сын: Новопашенной Илья Иванов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1812

Дочь: Сединкина Надежда Иванова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1815

Сын: Новопашенной Сергий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1817

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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