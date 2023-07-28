Короткова (Новопашенная) Надежда Иоаннова
Место рождения
Дата рождения19.09.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1807
Отец: Новопашенной Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1829
Рождение ребёнка
30.12.1829
Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
15.06.1832
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
31.01.1835
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
23.01.1840
Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
29.04.1845
Дочь: Елисавета Андреева
Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
05.06.1850
Дочь: Архелая Андреева
Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев
Смерть
Неизвестно