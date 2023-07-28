Короткова (Новопашенная) Надежда Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Новопашенная) Надежда Иоаннова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.09.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1807

Отец: Новопашенной Иван Иванов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1829

Муж: Коротков Андрей Афанасьев

Рождение ребёнка
30.12.1829

Сын: Коротков Маркелл Андреев

Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев

Рождение ребёнка
15.06.1832

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1835

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1840

Сын: Коротков Климент Андреев

Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1845

Дочь: Елисавета Андреева

Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1850

Дочь: Архелая Андреева

Отец ребёнка: Коротков Андрей Афанасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно