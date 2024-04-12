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Коротков Андрей Афанасьев

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.10.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1803

Отец: Коротков Афанасий Антипин

Мать: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1829

Жена: Короткова Надежда Иоаннова

Рождение ребёнка
30.12.1829

Сын: Коротков Маркелл Андреев

Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова

Рождение ребёнка
15.06.1832

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1835

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1840

Сын: Коротков Климент Андреев

Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1845

Дочь: Елисавета Андреева

Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1850

Дочь: Архелая Андреева

Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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