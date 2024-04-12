Коротков Андрей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения19.10.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1803
Отец: Коротков Афанасий Антипин
Мать: Короткова Федорова
Бракосочетание
26.01.1829
Рождение ребёнка
30.12.1829
Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова
Рождение ребёнка
15.06.1832
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова
Рождение ребёнка
31.01.1835
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова
Рождение ребёнка
23.01.1840
Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова
Рождение ребёнка
29.04.1845
Дочь: Елисавета Андреева
Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова
Рождение ребёнка
05.06.1850
Дочь: Архелая Андреева
Мать ребёнка: Короткова Надежда Иоаннова
Смерть
Неизвестно