Коротков Афанасий Антипин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Коротков Антип
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Короткова Федорова
Рождение ребёнка
29.03.1801
Сын: Коротков Феодул Афанасьев
Мать ребёнка: Короткова Федорова
Рождение ребёнка
07.04.1802
Дочь: Платонида Афанасьева
Мать ребёнка: Короткова Федорова
Рождение ребёнка
19.10.1803
Сын: Коротков Андрей Афанасьев
Мать ребёнка: Короткова Федорова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шаламова Христина Афанасьева
Мать ребёнка: Короткова Федорова
Рождение ребёнка
02.05.1809
Сын: Коротков Тимофей Афанасьев
Мать ребёнка: Короткова Федорова
Рождение ребёнка
26.02.1812
Сын: Коротков Феофилакт Афанасьев
Мать ребёнка: Короткова Федорова
Рождение ребёнка
21.05.1816
Дочь: Елена Афанасьева
Мать ребёнка: Короткова Федорова
Смерть
Неизвестно