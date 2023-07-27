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Коротков Афанасий Антипин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Коротков Антип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Короткова Федорова

Рождение ребёнка
29.03.1801

Сын: Коротков Феодул Афанасьев

Мать ребёнка: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1802

Дочь: Платонида Афанасьева

Мать ребёнка: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1803

Сын: Коротков Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шаламова Христина Афанасьева

Мать ребёнка: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1809

Сын: Коротков Тимофей Афанасьев

Мать ребёнка: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1812

Сын: Коротков Феофилакт Афанасьев

Мать ребёнка: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1816

Дочь: Елена Афанасьева

Мать ребёнка: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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