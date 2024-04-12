Шаламова (Короткова) Христина Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Коротков Афанасий Антипин
Мать: Короткова Федорова
Бракосочетание
20.01.1831
Рождение ребёнка
20.07.1832
Дочь: Марина Протасова
Отец ребёнка: Шаламов Протасий Козмин
Рождение ребёнка
20.06.1834
Отец ребёнка: Шаламов Протасий Козмин
Рождение ребёнка
24.09.1836
Дочь: Евфимия Протасова
Отец ребёнка: Шаламов Протасий Козмин
Смерть
Неизвестно