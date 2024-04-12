Шаламова (Короткова) Христина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Короткова) Христина Афанасьева

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Коротков Афанасий Антипин

Мать: Короткова Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1831

Муж: Шаламов Протасий Козмин

Рождение ребёнка
20.07.1832

Дочь: Марина Протасова

Отец ребёнка: Шаламов Протасий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1834

Сын: Шаламов Мефодий Протасов

Отец ребёнка: Шаламов Протасий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1836

Дочь: Евфимия Протасова

Отец ребёнка: Шаламов Протасий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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