Шаламов Протасий Козмин
Место рождения
Дата рождения14.10.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1811
Отец: Шаламов Козма Васильев
Мать: Шаламова Дарья Васильева
Бракосочетание
20.01.1831
Рождение ребёнка
20.07.1832
Дочь: Марина Протасова
Мать ребёнка: Шаламова Христина Афанасьева
Рождение ребёнка
20.06.1834
Мать ребёнка: Шаламова Христина Афанасьева
Рождение ребёнка
24.09.1836
Дочь: Евфимия Протасова
Мать ребёнка: Шаламова Христина Афанасьева
Смерть
Неизвестно