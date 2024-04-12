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Шаламов Протасий Козмин

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.10.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1811

Отец: Шаламов Козма Васильев

Мать: Шаламова Дарья Васильева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1831

Жена: Шаламова Христина Афанасьева

Рождение ребёнка
20.07.1832

Дочь: Марина Протасова

Мать ребёнка: Шаламова Христина Афанасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1834

Сын: Шаламов Мефодий Протасов

Мать ребёнка: Шаламова Христина Афанасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1836

Дочь: Евфимия Протасова

Мать ребёнка: Шаламова Христина Афанасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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