Новопашенной Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Новопашенной Феодор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Новопашенной Михайло Иванов
Рождение ребёнка
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно