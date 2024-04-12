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Новопашенной Иван

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Новопашенной Феодор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Новопашенной Михайло Иванов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Новопашенной Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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