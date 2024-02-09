Сутягина (Плетнева) Пелагия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения04.05.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1816
Бракосочетание
31.01.1836
Рождение ребёнка
26.11.1836
Отец ребёнка: Сутягин Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
27.02.1838
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Сутягин Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
11.12.1839
Отец ребёнка: Сутягин Федор Афанасьев
Смерть
Неизвестно