Сутягина (Плетнева) Пелагия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Плетнева) Пелагия Гаврилова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.05.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1816

Отец: Плетнев Гавриил Димитриев

Мать: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1836

Муж: Сутягин Федор Афанасьев

Рождение ребёнка
26.11.1836

Сын: Сутягин Георгий Федоров

Отец ребёнка: Сутягин Федор Афанасьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1838

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Сутягин Федор Афанасьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1839

Сын: Сутягин Спиридон Федоров

Отец ребёнка: Сутягин Федор Афанасьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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