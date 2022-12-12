Гусев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1921
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1921
Отец: Гусев Иван Иосифович
Мать: Гусева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Гусев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Гусева Ефросинья
Призыв на военную службу
1942
Канский РВК
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Красько Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хихол Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Лидия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Лидия Семеновна
Смерть
2002