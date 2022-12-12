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Гусев Алексей Иванович

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Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

30.03.1921

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1921

Отец: Гусев Иван Иосифович

Мать: Гусева Матрена Ивановна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Гусев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Ефросинья

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Призыв на военную службу
1942
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Канский РВК
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Красько Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Лидия Семеновна

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хихол Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Лидия Семеновна

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Лидия Семеновна

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
2002
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