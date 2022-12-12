Гусева (Федоточкина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Федоточкина) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Гусев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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