Гусева (Федоточкина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Гусев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно