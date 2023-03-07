Гусев Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1941
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941
Отец: Гусев Алексей Иванович
Мать: Гусева Ефросинья
Рождение ребёнка
10.03.1961
Сын: Гусев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Карнаухов Андрей
Мать ребёнка: не указана
гарнизон станция Белая
Рождение ребёнка
1970
Сын: Гусев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Гусева Галина Петровна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Гусев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Гусева Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Галина Петровна
Смерть
2010