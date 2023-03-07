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Гусев Владимир Алексеевич

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Место рождения

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.03.1941

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941

Отец: Гусев Алексей Иванович

Мать: Гусева Ефросинья

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.03.1961

Сын: Гусев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1963

Сын: Карнаухов Андрей

Мать ребёнка: не указана

гарнизон станция Белая
Рождение ребёнка
1970

Сын: Гусев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Гусева Галина Петровна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Гусев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Гусева Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Галина Петровна

Смерть
2010
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