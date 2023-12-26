Гусева (Резанова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Резанова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1942

Отец: Рязанов Петр Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1961

Сын: Гусев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1970

Сын: Гусев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Гусев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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