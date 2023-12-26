Гусева (Резанова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1942
Отец: Рязанов Петр Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1961
Сын: Гусев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1970
Сын: Гусев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1978
Сын: Гусев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич
Смерть
Неизвестно