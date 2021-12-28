Гусева (Смирнова) Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Смирнова) Лидия Семеновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1924

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
на фото самая молодая - Лидия, пережила блокаду Ленинграда, познакомилась с Алексеем во время восстановления города, он руководил пленными немцами на стройке.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Алексей Иванович

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Красько (Гусева) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хихол (Гусева) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Дождева (Гусева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Смерть
1987
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край

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