Гусева (Смирнова) Лидия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
на фото самая молодая - Лидия, пережила блокаду Ленинграда, познакомилась с Алексеем во время восстановления города, он руководил пленными немцами на стройке.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Красько (Гусева) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хихол (Гусева) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Дождева (Гусева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович
Смерть
1987