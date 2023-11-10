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Гусев Иван Иосифович

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Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.01.1888

Дата смерти

20.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1888

Отец: Гусев Осип Иванович

Мать: Гусева Ольга Михеевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
АТД в 1888г: Тамбовская губерния Козловский уезд с. Иловай-Дмитриевское
Рождение ребёнка
30.03.1921

Сын: Гусев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гусева Матрена Ивановна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Матрена Ивановна

Смерть
20.02.1943
Дзержинское, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
похоронен в с. Дзержинское, но умер в с. Топол, во время зимней служебной поездки... умер внезапно, просто упал...
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