Гусев Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения04.01.1888
Дата смерти20.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1888
Отец: Гусев Осип Иванович
Мать: Гусева Ольга Михеевна
АТД в 1888г: Тамбовская губерния Козловский уезд с. Иловай-Дмитриевское
Рождение ребёнка
30.03.1921
Мать ребёнка: Гусева Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Матрена Ивановна
Смерть
20.02.1943
Дзержинское, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
похоронен в с. Дзержинское, но умер в с. Топол, во время зимней служебной поездки... умер внезапно, просто упал...