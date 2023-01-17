Гусева (Чвилева) Ольга Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Чвилева) Ольга Михеевна

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Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дегтярева Корнева Арина Иосифовна

Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.01.1888

Сын: Гусев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
АТД в 1888г: Тамбовская губерния Козловский уезд с. Иловай-Дмитриевское
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Гусев Степан Иосифович

Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Гусев Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Константин Иосифович

Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Осип Иванович

Смерть
Около 1933
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