Гусева (Чвилева) Ольга Михеевна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дегтярева Корнева Арина Иосифовна
Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1888
Сын: Гусев Иван Иосифович
Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович
АТД в 1888г: Тамбовская губерния Козловский уезд с. Иловай-Дмитриевское
Рождение ребёнка
1896 ст.
Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Константин Иосифович
Отец ребёнка: Гусев Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Осип Иванович
Смерть
Около 1933