Дегтярева Корнева (Гусева) Арина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Гусев Осип Иванович
Мать: Гусева Ольга Михеевна
Смерть
Неизвестно
Дата смерти неизвестна, имена обоих мужей неизвестны. Известен только сын Александр Корнев, проживал в Москве. А также сын от второго мужа где-то в стране СНГ занимал высокий чиновничный пост в сельск... Показать все