Дегтярева Корнева (Гусева) Арина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева Корнева (Гусева) Арина Иосифовна

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Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гусев Осип Иванович

Мать: Гусева Ольга Михеевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Дата смерти неизвестна, имена обоих мужей неизвестны. Известен только сын Александр Корнев, проживал в Москве. А также сын от второго мужа где-то в стране СНГ занимал высокий чиновничный пост в сельск... Показать все
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