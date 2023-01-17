село Иловай-Дмитриевское, село Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Иловай-Дмитриевское

Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1359Иловай-Дмитриевское (Алывой, Лывой), д. каз.при р. Иловае.402538715901480Церквей православных 2. Училище. Базары. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Иловай-Дмитриевская волость
563. Иловай-Дмитриевское, село бывшее государственное, при речке Иловае, дворов 566, жителей 3384, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православных Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Иловай-Дмитриевская волость
село Иловай-Дмитриевское«Богоявленская п.-т. контора356

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Первомайский район
65154Иловай-Дмитриевскоесело53°11'40°21'N-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Иловай-Дмитриевский сельсовет
68622410101с Иловай-Дмитриевскоесело
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