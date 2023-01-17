Иловай-Дмитриевское
Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1359Иловай-Дмитриевское (Алывой, Лывой), д. каз.при р. Иловае.402538715901480Церквей православных 2. Училище. Базары. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
563. Иловай-Дмитриевское, село бывшее государственное, при речке Иловае, дворов 566, жителей 3384, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православных Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Иловай-Дмитриевское«Богоявленская п.-т. контора356
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65154Иловай-Дмитриевскоесело53°11'40°21'N-37-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Иловай-Дмитриевский сельсовет
68622410101с Иловай-Дмитриевскоесело