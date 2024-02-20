Аянот (Цыбик) Феодора Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Цыбик) Феодора Саввична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Цыбик Савва Аксентьевич

Мать: Цыбик Анастасия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Аянот Петр Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1866г.,лист-95,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
21.08.1867

Сын: Аянот Соломон Петрович

Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.12.1870

Сын: Аянот Филипп Петрович

Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Аянот Иван Петрович

Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.09.1880

Сын: Аянот Савва Петрович

Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-206,лист-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
29.03.1883

Сын: Аянот Константин Петрович

Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-105,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно
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