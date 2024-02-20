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Цыбик Савва Аксентьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Цыбик Аксентий Константинович

Мать: Цыбик Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1837

Дочь: София Саввична

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кириакия Саввична

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Саввична

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аянот Феодора Саввична

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Саввична

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбик Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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