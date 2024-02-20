Цыбик Савва Аксентьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1808
Отец: Цыбик Аксентий Константинович
Мать: Цыбик Феодора
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1837
Дочь: София Саввична
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кириакия Саввична
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Саввична
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аянот Феодора Саввична
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Саввична
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно