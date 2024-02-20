Аянот Иван Петрович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти27.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Аянот Петр Иванович
Мать: Аянот Феодора Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
05.11.1901
Жена: Аянот Мария Васильевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
27.11.1937
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Причина смерти: Приговор ВМН - расстрел