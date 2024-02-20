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Аянот Иван Петрович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

27.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Аянот Петр Иванович

Мать: Аянот Феодора Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
05.11.1901

Жена: Аянот Мария Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
27.11.1937
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Причина смерти: Приговор ВМН - расстрел
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