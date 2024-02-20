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Аянот Савва Петрович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.09.1880

Дата смерти

03.02.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1880

Отец: Аянот Петр Иванович

Мать: Аянот Феодора Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-206,лист-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Похороны
03.02.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.02.1883
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-132,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-4
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