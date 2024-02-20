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Аянот Константин Петрович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

29.03.1883

Дата смерти

13.05.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1883

Отец: Аянот Петр Иванович

Мать: Аянот Феодора Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-105,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
13.05.1888
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-126,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-5
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