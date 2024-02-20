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Аянот Филипп Петрович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1870

Отец: Аянот Петр Иванович

Мать: Аянот Феодора Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
08.12.1870
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1870г.,лист-217,зап.-55,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Григорий Николаевич Балжи и Сарра Павловна Балжи
Смерть
Неизвестно
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