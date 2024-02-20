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Аянот Соломон Петрович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

21.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1867

Отец: Аянот Петр Иванович

Мать: Аянот Феодора Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.11.1887

Жена: Аянот Агрипина Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-76,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Аянот Антоний Соломонович

Мать ребёнка: Аянот Агрипина Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Пелагея Соломоновна

Мать ребёнка: Аянот Агрипина Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-153,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Смерть
Неизвестно
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