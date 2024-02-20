Аянот Соломон Петрович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения21.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.08.1867
Отец: Аянот Петр Иванович
Мать: Аянот Феодора Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.11.1887
Жена: Аянот Агрипина Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-76,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Аянот Антоний Соломонович
Мать ребёнка: Аянот Агрипина Федоровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Пелагея Соломоновна
Мать ребёнка: Аянот Агрипина Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-153,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Смерть
Неизвестно