Аянот (Пина) Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Пина) Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Пина Федор

Мать: ?

Бракосочетание
02.11.1887

Муж: Аянот Соломон Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-76,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Аянот Антоний Соломонович

Отец ребёнка: Аянот Соломон Петрович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Пелагея Соломоновна

Отец ребёнка: Аянот Соломон Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-153,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Смерть
Неизвестно
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