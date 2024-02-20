(Аянот) Пелагея Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аянот) Пелагея Соломоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

24.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1906

Отец: Аянот Соломон Петрович

Мать: Аянот Агрипина Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-153,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Смерть
Неизвестно
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