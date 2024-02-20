(Аянот) Пелагея Соломоновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения24.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1906
Отец: Аянот Соломон Петрович
Мать: Аянот Агрипина Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-153,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Смерть
Неизвестно