Саляхова (Абдуллина) Разалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхова (Абдуллина) Разалия

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.05.1956

Дата смерти

11.09.2024

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1956

Отец: Рыбаков Серафим

Мать: Абдуллина (Кавиева) Разия

Бракосочетание
20.07.1979

Муж: Саляхов Радус

Рождение ребёнка
15.05.1980

Сын: Саляхов Руслан

Отец ребёнка: Саляхов Радус

Рождение ребёнка
24.02.1983

Сын: Саляхов Алмаз

Отец ребёнка: Саляхов Радус

Рождение ребёнка
17.10.1986

Сын: Саляхов Артур

Отец ребёнка: Саляхов Радус

Смерть
11.09.2024
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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