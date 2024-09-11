Саляхова (Абдуллина) Разалия
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.05.1956
Дата смерти11.09.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1956
Отец: Рыбаков Серафим
Бракосочетание
20.07.1979
Муж: Саляхов Радус
Рождение ребёнка
15.05.1980
Сын: Саляхов Руслан
Отец ребёнка: Саляхов Радус
Рождение ребёнка
24.02.1983
Сын: Саляхов Алмаз
Отец ребёнка: Саляхов Радус
Рождение ребёнка
17.10.1986
Сын: Саляхов Артур
Отец ребёнка: Саляхов Радус
Смерть
11.09.2024
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно