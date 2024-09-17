Саляхов Алмаз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхов Алмаз

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1983

Отец: Саляхов Радус

Мать: Саляхова (Абдуллина) Разалия

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.08.2008

Жена: Саляхова (Атнагулова) Регина

Рождение ребёнка
16.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саляхова (Атнагулова) Регина

Рождение ребёнка
16.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саляхова (Атнагулова) Регина

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