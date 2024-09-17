Саляхов Алмаз
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1983
Отец: Саляхов Радус
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.08.2008
Рождение ребёнка
16.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саляхова (Атнагулова) Регина
Рождение ребёнка
16.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саляхова (Атнагулова) Регина