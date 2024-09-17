Саляхов Руслан
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1980
Отец: Саляхов Радус
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саляхов Самат
Мать ребёнка: Саляхова Эльвира
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саляхова Эльвира
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.2001
Сын: Саляхов Алан
Мать ребёнка: Саляхова (Ширяева) Галина
Рождение ребёнка
04.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саляхова Эльвира