Саляхов Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхов Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1980 г.р.
1981 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1980

Отец: Саляхов Радус

Мать: Саляхова (Абдуллина) Разалия

Развод
Неизвестно

Жена: Саляхова (Ширяева) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саляхов Самат

Мать ребёнка: Саляхова Эльвира

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саляхова Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саляхова (Ширяева) Галина

Рождение ребёнка
26.01.2001

Сын: Саляхов Алан

Мать ребёнка: Саляхова (Ширяева) Галина

Рождение ребёнка
04.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саляхова Эльвира

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