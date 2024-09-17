Саляхова Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саляхов Самат
Отец ребёнка: Саляхов Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саляхов Руслан
Рождение ребёнка
04.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саляхов Руслан