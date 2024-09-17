Саляхова Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхова Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саляхов Самат

Отец ребёнка: Саляхов Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саляхов Руслан

Рождение ребёнка
04.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саляхов Руслан

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