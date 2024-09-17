Саляхов Радус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаляхов Радус

Саляхов Радус

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1957

Отец: Саляхов Назип

Мать: Саляхова (Сиразетдинова) Насима

Бракосочетание
20.07.1979

Жена: Саляхова (Абдуллина) Разалия

Рождение ребёнка
15.05.1980

Сын: Саляхов Руслан

Мать ребёнка: Саляхова (Абдуллина) Разалия

Рождение ребёнка
24.02.1983

Сын: Саляхов Алмаз

Мать ребёнка: Саляхова (Абдуллина) Разалия

Рождение ребёнка
17.10.1986

Сын: Саляхов Артур

Мать ребёнка: Саляхова (Абдуллина) Разалия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.