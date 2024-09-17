Саляхов Радус
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1957
Отец: Саляхов Назип
Бракосочетание
20.07.1979
Рождение ребёнка
15.05.1980
Сын: Саляхов Руслан
Мать ребёнка: Саляхова (Абдуллина) Разалия
Рождение ребёнка
24.02.1983
Сын: Саляхов Алмаз
Мать ребёнка: Саляхова (Абдуллина) Разалия
Рождение ребёнка
17.10.1986
Сын: Саляхов Артур
Мать ребёнка: Саляхова (Абдуллина) Разалия