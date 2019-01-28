Саляхов Назип
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1931
Дата смерти28.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1931
Отец: Саляхов Шарип
Мать: Саляхова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каюмова (Саляхова) Роза
Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима
Рождение ребёнка
19.10.1955
Сын: Саляхов Разиф
Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима
Рождение ребёнка
20.10.1957
Сын: Саляхов Радус
Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима
Рождение ребёнка
Около 27.08.1960
Сын: Саляхов Рамиз
Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима
Рождение ребёнка
22.02.1963
Дочь: Каюмова (Саляхова) Гузалия
Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима
Смерть
28.01.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость