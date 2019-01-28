Саляхов Назип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхов Назип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1931

Дата смерти

28.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1931

Отец: Саляхов Шарип

Мать: Саляхова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каюмова (Саляхова) Роза

Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима

Рождение ребёнка
19.10.1955

Сын: Саляхов Разиф

Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима

Рождение ребёнка
20.10.1957

Сын: Саляхов Радус

Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима

Рождение ребёнка
Около 27.08.1960

Сын: Саляхов Рамиз

Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима

Рождение ребёнка
22.02.1963

Дочь: Каюмова (Саляхова) Гузалия

Мать ребёнка: Саляхова (Сиразетдинова) Насима

Смерть
28.01.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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