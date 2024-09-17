Саляхов Шарип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхов Шарип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.10.1906

Дата смерти

29.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1909 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.10.1906

Отец: Саляхетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саляхова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саляхов Риф

Мать ребёнка: Саляхова Фатима

Рождение ребёнка
23.10.1931

Сын: Саляхов Назип

Мать ребёнка: Саляхова Фатима

Рождение ребёнка
24.07.1936

Сын: Саляхов Назиф

Мать ребёнка: Саляхова Фатима

Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Саляхов Харис

Мать ребёнка: Саляхова Фатима

Родовое село Саляховых
Рождение ребёнка
11.06.1952

Сын: Саляхов Азат

Мать ребёнка: Саляхова Фатима

Родовое село Саляховых
Смерть
29.04.1974

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