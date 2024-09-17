Саляхов Шарип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.10.1906
Дата смерти29.04.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.10.1906
Отец: Саляхетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саляхова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саляхов Риф
Мать ребёнка: Саляхова Фатима
Рождение ребёнка
23.10.1931
Сын: Саляхов Назип
Мать ребёнка: Саляхова Фатима
Рождение ребёнка
24.07.1936
Сын: Саляхов Назиф
Мать ребёнка: Саляхова Фатима
Рождение ребёнка
27.11.1946
Сын: Саляхов Харис
Мать ребёнка: Саляхова Фатима
Родовое село Саляховых
Рождение ребёнка
11.06.1952
Сын: Саляхов Азат
Мать ребёнка: Саляхова Фатима
Родовое село Саляховых
Смерть
29.04.1974