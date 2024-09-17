Каюмова (Саляхова) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саляхов Назип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайдаршин ?
Развод
Неизвестно
Муж: Хайдаршин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайдаршин Вильмир
Отец ребёнка: Хайдаршин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каюмов Варис
Рождение ребёнка
20.04.1991
Дочь: Денисова (Хайдаршина) Лина
Отец ребёнка: Хайдаршин ?