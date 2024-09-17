Саляхова (Сиразетдинова) Насима
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.04.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1931
Отец: Сиразетдинов Анвар
Мать: Сиразетдинова Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каюмова (Саляхова) Роза
Отец ребёнка: Саляхов Назип
Рождение ребёнка
19.10.1955
Сын: Саляхов Разиф
Отец ребёнка: Саляхов Назип
Рождение ребёнка
20.10.1957
Сын: Саляхов Радус
Отец ребёнка: Саляхов Назип
Рождение ребёнка
Около 27.08.1960
Сын: Саляхов Рамиз
Отец ребёнка: Саляхов Назип
Рождение ребёнка
22.02.1963
Дочь: Каюмова (Саляхова) Гузалия
Отец ребёнка: Саляхов Назип
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость