Саляхова (Сиразетдинова) Насима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхова (Сиразетдинова) Насима

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Место рождения

Россия

Дата рождения

11.04.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1931

Отец: Сиразетдинов Анвар

Мать: Сиразетдинова Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каюмова (Саляхова) Роза

Отец ребёнка: Саляхов Назип

Рождение ребёнка
19.10.1955

Сын: Саляхов Разиф

Отец ребёнка: Саляхов Назип

Рождение ребёнка
20.10.1957

Сын: Саляхов Радус

Отец ребёнка: Саляхов Назип

Рождение ребёнка
Около 27.08.1960

Сын: Саляхов Рамиз

Отец ребёнка: Саляхов Назип

Рождение ребёнка
22.02.1963

Дочь: Каюмова (Саляхова) Гузалия

Отец ребёнка: Саляхов Назип

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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