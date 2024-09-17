Хайдаршин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каюмова (Саляхова) Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайдаршин Вильмир
Мать ребёнка: Каюмова (Саляхова) Роза
Развод
Неизвестно
Жена: Каюмова (Саляхова) Роза
Рождение ребёнка
20.04.1991
Дочь: Денисова (Хайдаршина) Лина
Мать ребёнка: Каюмова (Саляхова) Роза