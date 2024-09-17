Хайдаршин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдаршин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каюмова (Саляхова) Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайдаршин Вильмир

Мать ребёнка: Каюмова (Саляхова) Роза

Развод
Неизвестно

Жена: Каюмова (Саляхова) Роза

Рождение ребёнка
20.04.1991

Дочь: Денисова (Хайдаршина) Лина

Мать ребёнка: Каюмова (Саляхова) Роза

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