Саляхова Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.10.1909
Дата смерти27.05.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.10.1909
Отец: Гизатулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саляхов Шарип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саляхов Риф
Отец ребёнка: Саляхов Шарип
Рождение ребёнка
23.10.1931
Сын: Саляхов Назип
Отец ребёнка: Саляхов Шарип
Рождение ребёнка
24.07.1936
Сын: Саляхов Назиф
Отец ребёнка: Саляхов Шарип
Рождение ребёнка
27.11.1946
Сын: Саляхов Харис
Отец ребёнка: Саляхов Шарип
Родовое село Саляховых
Рождение ребёнка
11.06.1952
Сын: Саляхов Азат
Отец ребёнка: Саляхов Шарип
Родовое село Саляховых
Смерть
27.05.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Родовое село Саляховых
Похороны
Неизвестно