Саляхова Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхова Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.10.1909

Дата смерти

27.05.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1906 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.10.1909

Отец: Гизатулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саляхов Шарип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саляхов Риф

Отец ребёнка: Саляхов Шарип

Рождение ребёнка
23.10.1931

Сын: Саляхов Назип

Отец ребёнка: Саляхов Шарип

Рождение ребёнка
24.07.1936

Сын: Саляхов Назиф

Отец ребёнка: Саляхов Шарип

Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Саляхов Харис

Отец ребёнка: Саляхов Шарип

Родовое село Саляховых
Рождение ребёнка
11.06.1952

Сын: Саляхов Азат

Отец ребёнка: Саляхов Шарип

Родовое село Саляховых
Смерть
27.05.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Родовое село Саляховых
Похороны
Неизвестно

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