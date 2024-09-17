Абдуллина (Кавиева) Разия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина (Кавиева) Разия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1919

Дата смерти

25.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1919

Отец: Кавиев Габдулкавий

Мать: Кавиева Бибисания

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Мухутдин

Рождение ребёнка
12.03.1939

Сын: Абдуллин Рауф

Отец ребёнка: Абдуллин Мухутдин

Рождение ребёнка
19.10.1940

Сын: Абдуллин Рамиль

Отец ребёнка: Абдуллин Мухутдин

Рождение ребёнка
14.07.1950

Дочь: Кинзябулатова (Абуллина) Клара

Отец ребёнка: Рыбаков Серафим

Рождение ребёнка
06.09.1951

Дочь: Халитова (Абдуллина) Венера

Отец ребёнка: Рыбаков Серафим

Рождение ребёнка
18.05.1953

Дочь: Акбашева (Абдулина) Римма

Отец ребёнка: Рыбаков Серафим

Рождение ребёнка
12.05.1956

Дочь: Саляхова (Абдуллина) Разалия

Отец ребёнка: Рыбаков Серафим

Смерть
25.12.1976

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