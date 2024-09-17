Абдуллина (Кавиева) Разия
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1919
Дата смерти25.12.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1919
Отец: Кавиев Габдулкавий
Мать: Кавиева Бибисания
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллин Мухутдин
Рождение ребёнка
12.03.1939
Сын: Абдуллин Рауф
Отец ребёнка: Абдуллин Мухутдин
Рождение ребёнка
19.10.1940
Сын: Абдуллин Рамиль
Отец ребёнка: Абдуллин Мухутдин
Рождение ребёнка
14.07.1950
Дочь: Кинзябулатова (Абуллина) Клара
Отец ребёнка: Рыбаков Серафим
Рождение ребёнка
06.09.1951
Дочь: Халитова (Абдуллина) Венера
Отец ребёнка: Рыбаков Серафим
Рождение ребёнка
18.05.1953
Дочь: Акбашева (Абдулина) Римма
Отец ребёнка: Рыбаков Серафим
Рождение ребёнка
12.05.1956
Дочь: Саляхова (Абдуллина) Разалия
Отец ребёнка: Рыбаков Серафим
Смерть
25.12.1976