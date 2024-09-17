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Рыбаков Серафим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.03.1911

Дата смерти

17.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.03.1911

Отец: Рыбаков Федор

Мать: Рыбакова (Алексеева) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
14.07.1950

Дочь: Кинзябулатова (Абуллина) Клара

Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия

Рождение ребёнка
06.09.1951

Дочь: Халитова (Абдуллина) Венера

Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия

Рождение ребёнка
18.05.1953

Дочь: Акбашева (Абдулина) Римма

Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия

Рождение ребёнка
12.05.1956

Дочь: Саляхова (Абдуллина) Разалия

Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия

Смерть
17.05.1966

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