Рыбаков Серафим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.03.1911
Дата смерти17.05.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.03.1911
Рождение ребёнка
14.07.1950
Дочь: Кинзябулатова (Абуллина) Клара
Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия
Рождение ребёнка
06.09.1951
Дочь: Халитова (Абдуллина) Венера
Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия
Рождение ребёнка
18.05.1953
Дочь: Акбашева (Абдулина) Римма
Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия
Рождение ребёнка
12.05.1956
Дочь: Саляхова (Абдуллина) Разалия
Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия
Смерть
17.05.1966