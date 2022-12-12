Суслова (Воронина) Надежда Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти1892
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Воронин Емельян Фотиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Суслов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Суслов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Суслов Андрей Ефимович
Смерть
1892