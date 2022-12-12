Суслова (Воронина) Надежда Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Воронина) Надежда Емельяновна

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Место рождения

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Воронин Емельян Фотиевич

Мать: не указана

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1857

Муж: Суслов Андрей Ефимович

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Суслов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Суслов Андрей Ефимович

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Суслов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Суслов Андрей Ефимович

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Суслов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Суслов Андрей Ефимович

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1892
Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
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