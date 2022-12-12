Суслов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Корсакова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Суслова Матрона Прохоровна
Бракосочетание
1887
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Суслов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Суслова Матрона Прохоровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суслов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Суслова Матрона Прохоровна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Суслов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Суслова Матрона Прохоровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Суслова Матрона Прохоровна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Суслова Матрона Прохоровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Суслова Матрона Прохоровна
Смерть
Неизвестно