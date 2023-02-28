Корсакова (Суслова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Суслова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Суслов Василий Андреевич

Мать: Суслова Матрона Прохоровна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1913

Муж: Корсаков Алексей Иванович

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Корсаков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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