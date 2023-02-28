Корсакова (Суслова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
1913
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Корсаков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно