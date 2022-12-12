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Корсаков Алексей Иванович

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Место рождения

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1913

Жена: Корсакова Екатерина Васильевна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Васильевна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Васильевна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Васильевна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Корсаков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Васильевна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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