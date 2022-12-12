Корсаков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Корсаков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно