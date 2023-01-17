Суслова Матрона Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Корсакова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич
Бракосочетание
1887
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Суслов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суслов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Суслов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно