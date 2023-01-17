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Суслова Матрона Прохоровна

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Место рождения

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Корсакова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1887

Муж: Суслов Василий Андреевич

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Суслов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Суслов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Суслов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Суслов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Суслов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Суслов Василий Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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