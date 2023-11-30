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Суслов Андрей Ефимович

Место рождения

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1857

Жена: Суслова Надежда Емельяновна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Суслов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Суслова Надежда Емельяновна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Суслов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Суслова Надежда Емельяновна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Суслов Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Суслова Надежда Емельяновна

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1901
Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
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