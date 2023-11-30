Суслов Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Суслова Надежда Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Суслова Надежда Емельяновна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Суслова Надежда Емельяновна
Смерть
1901